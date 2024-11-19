Вторник, 19 ноября, 2024
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45-летняя женщина погибла в огненном ДТП в Красноярске

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Алексей Самохин
Фото: t.me/mvd_24

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Красноярске, сообщает пресс-служба полиции региона.

По предварительной информации, сегодня утром в районе дома № 13 на ул. Кишиневской 47-летний водитель автомобиля «Лада», двигаясь по ул. Энергетиков со стороны ул. Аральской, столкнулся с автомобилем «УАЗ», которым управлял 51-летний мужчина.

После этого произошло столкновение с автомобилем «Мазда», за рулем которого был 41-летний водитель, двигавшийся со стороны ул. Богдана Хмельницкого в сторону ул. Львовской. В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств.

В аварии погибла 45-летняя пассажирка автомобиля «Лада» — она скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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