44% россиян считают идеальным, когда в семье двое детей

В России официально дан старт мероприятиям в честь Года семьи, который Президент Владимир Путин объявил в ноябре 2023 года.

По этому случаю социологическое агентство «Вебер» узнало у жителей страны, что они думают о семье и какие традиции существуют у россиян.

«Результаты исследования достаточно закономерны для нашей страны – ценность семьи, ее традиции и история были и остаются у людей на первом месте. Да, современные реалии немного изменили семейные отношения: сегодня одобрение родителей по-прежнему важно, но уже не носит столь решающий характер, а каждый четвертый не согласен, что при замужестве женщина должна брать фамилию мужа. Тем интереснее нам, социологам, следить за изменениями в настроениях и трендах, постепенно формирующих новое поколение», – отметила руководитель социологического агентства «Вебер», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова.

Опрос показал, что наличие детей в семье – это важный ценностный ориентир для россиян. 56% считают, что супруги могут считаться семьей только тогда, когда у них есть ребенок.

По мнению большинства, идеально, когда в семье есть двое (44%) или трое детей (29%).

Ответы респондентов на вопрос: «Как вы думаете, в идеале сколько детей должно быть в семье?»:

Ноль – 3%

Один – 6%

Два – 44%

Три – 29%

Четыре и более – 9%

Интересно, что при этом сам пол ребенка не важен для 70% респондентов, в то время как 27% ответили, что для них имеет значение рождение именно сына – «наследника». Ещё для 67% важно, чтобы их фамилия (род) не закончились на них.

К чайлдфри (сознательное нежелание иметь детей) более половины россиян (57%) относятся негативно, 28% – нейтрально. Положительно к этой идеологии относятся лишь 10%.

«Вебер» — совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.