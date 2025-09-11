43% рязанцев сказали «нет» штрафам за флирт на работе — и это только начало

Представьте: вас могут оштрафовать. Или уволить. За то, что вы улыбнулись коллеге. За комплимент. За легкий флирт в курилке. Звучит как абсурд? Но именно это предложили православные парламентарии — ввести жесткие наказания для женатых и замужних, кто «слишком вольно» себя ведет на работе.

SuperJob провел опрос. И выяснилось: большинство рязанцев — против.

Только 18% поддержали инициативу.

43% — резко против.

39% — не знают, что думать.

Почему? Потому что границы флирта — размыты.

«Флирт — не измена», — говорят люди.

«Это личное дело, работодателю не касается», — добавляют другие.

Чем старше — тем категоричнее.

Среди тех, кому до 35 — против 32%.

А среди 45+ — уже 48%.

Мужчины возмущены сильнее: 53% против — против 33% у женщин.

Но вот что интересно: одинокие женщины выступают против вмешательства в личную жизнь так же яростно, как и одинокие мужчины.

Вы устали от бесконечных отчетов, совещаний, дедлайнов. И вдруг — еще и за улыбку могут наказать? Это не просто глупо. Это — вторжение. В то самое личное пространство, которое и так сжимается с каждым годом, считают многие.

Флирт — не преступление. Работа — не монастырь. И нет, штрафы за комплименты — это не решение, уверены пользователи Сети.

В России стоит ввести меры ответственности вплоть до штрафов и увольнения для женатых сотрудников, допускающих флирт на рабочем месте, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, подобное поведение подрывает устои общества и ведет к разрушению института семьи.