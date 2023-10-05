425 тысяч предпринимателей выбрали Сбер для ведения бизнеса в 2023 году

Число предпринимателей, которые регистрируют бизнес и открывают расчетные счета в Сбере, продолжает расти.

За 8 месяцев 2023 года их количество увеличилось на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигло 425 тыс. человек.

По данным дочерней компании Сбера «Деловая среда», чаще всего в 2023 году регистрировали бизнес в сферах розничной торговли, на эту отрасль пришлось 29% новых регистраций. На втором месте – перевозки пассажиров и грузов (11%), далее – оптовая торговля (7%), специализированные строительные работы (6%), операции с недвижимым имуществом (5%), строительство зданий (4%), общепит (4%), персональные услуги (3%), оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, а также их ремонт (3%) и разработка программного обеспечения (2%).

С 25 сентября предприниматели (в статусе ИП или ООО) смогут получить 3000 рублей, если впервые зарегистрируют свой бизнес и откроют первый счет в Сбере. Для получения вознаграждения нужно открыть расчетный счет в Сбере до 30 ноября, а с момента регистрации бизнеса до открытия счета должно пройти не более 60 дней.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:

Растущая статистика новых регистраций показывает, что малый бизнес в России развивается: люди открывают своё дело и всё чаще выбирают в качестве основного банка Сбер, где и подключают первый расчётный счёт. Мы поощряем таких клиентов, даём им выгодный приветственный пакет услуг, а сейчас и денежное вознаграждение. Так что сейчас самое время открыть свой первый счёт и выбрать Сбер как надёжного помощника в ведении бизнеса.

Регистрация бизнеса онлайн помогает дополнительно сэкономить средства: при подаче документов в ФНС в электронной форме не нужно платить государственную пошлину, которая составляет от 800 до 4 тысяч рублей.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением ПАО Сбербанк:

В Рязанской области в среднем в месяц 550 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ООО) выбирают Сбер в качестве финансового партнёра для ведения своего бизнеса. Отраслевая картина новых регистраций немного отличается от той, которую мы видим в целом по стране. Вслед за традиционно популярной сферой розничной торговли идет интернет торговля (15%), далее — строительная отрасль (14%), перевозки пассажиров и грузов (12%), производство (4%), кафе (3%). Предприниматели, которые выбрали нас, получают не только пакет стандартных расчетно-кассовых услуг, но и нефинансовые сервисы.

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