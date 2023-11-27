Понедельник, 27 ноября, 2023
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42-летний мужчина попытался украсть деньги из банкомата в Москве

7info
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42-летний мужчина попытался украсть деньги из банкомата, но не смог и был задержан. Подробности сообщила прокуратура Москвы. 

Фигурант показал, что употребив алкоголь, он решил украсть деньги из банкомата. Зашел в отделение банка, чтобы не привлекать внимание и не вызывать подозрений начал изображать, что моет пол, продумывая преступный план и присматриваясь к устройству банкомата, где находилось более 11 млн рублей. Он нашел на полу металлический предмет и открыл им нижнюю дверцу банкомата, увидел сейф. В этот момент сработала сигнализация, злоумышленник, испугавшись, убежал.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении покушения на кражу ( ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и с учетом позиции Солнцевской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вину задержанный признал.

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