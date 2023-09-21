41-летнего рязанца задержали за организацию наркопритона

В Рязани задержали мужчину, который организовал в своей квартире наркопритон.

Ранее судимый рязанец жил в доме на Касимовском шоссе. Туда регулярно приходили его друзья для совместного употребления наркотиков.

По прибытии на место оперативники обнаружили в квартире хозяина и двоих гостей. Все трое находились в состоянии наркотического опьянения.

В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств). Срок наказание по этой статье – до 4 лет, пишет региональное МВД.