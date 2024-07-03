Среда, 3 июля, 2024

40 температурных рекордов зафиксировано в России за сутки

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от wayhomestudio на Freepik

За прошедшие сутки в 40 населенных пунктах России зафиксированы новые температурные рекорды, девять из которых зарегистрированы в региональных центрах. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает ТАСС.

«На фоне аномальной жары, охватившей Русскую равнину и юг Дальнего Востока, минувшие сутки ознаменовались новой серией из 40 температурных рекордов, девять из которых были зафиксированы в региональных центрах», — заявил Тишковец.

Он отметил, что во вторник в Москве был установлен новый температурный рекорд — воздух в столице прогрелся до плюс 32 градусов, превысив предыдущий рекорд в 31,9 градуса, установленный в 1890 году. Также рекордные температуры были зарегистрированы в Твери (плюс 33,7 градуса против 32,9 градуса в 1999 году), в Брянске (плюс 32,3 против 30,7 в 1991 году), во Владимире (плюс 32,3 против 30 в 1964 году), в Туле (плюс 31,8 против 30,6 в 1991 году), в Вологде (плюс 30,6 против 30,2 в 1999 году), во Владивостоке (плюс 27,4 против 27,3 в 1994 году), в Симферополе (плюс 35,3 против 34,5 в 1938 году) и в Запорожье (плюс 35,5 против 35 в 1991 году).

Кроме того, температурные рекорды были зафиксированы в Коломне, Можайске, Керчи, Ялте, Мариуполе, Анапе, Вязьме, Рыбинске, Переславле-Залесском, Мамакане, Балаганске, Баргузине, Сретенске, Хамар-Дабане, Приморско-Ахтарске и других населённых пунктах.

«Сегодня „язык“ тепла будет направлен из Донбасса через Черноземье, Среднее Поволжье, Волго-Вятский регион, Пермский край и Средний Урал, что означает возможность новых температурных рекордов в этих регионах», — добавил синоптик.

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