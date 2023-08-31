40% автолюбителей готовы ремонтировать свой автомобиль с использованием б/у запчастей

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Треть российских автовладельцев, ремонтировавших машину в этом году, столкнулись с дефицитом запчастей. При этом 85% отметили рост цен на запчасти с начала года. На этом фоне 54% положительно относятся к созданию индустрии восстановленных деталей для ремонта транспорта. А 40% готовы в ближайшем будущем ремонтировать личный автомобиль с использованием б/у запчастей. Таковы результаты опроса*, проведенного «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и СК «Росгосстрах».

Треть ремонтировавших в этом году автомобиль россиян столкнулись с дефицитом запчастей (31%). Чаще всего о нехватке запчастей для ремонта автомобиля сообщали жители Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 41%). Реже других с дефицитом запчастей сталкивались автомобилисты Приволжского федерального округа (21%).

Отвечая на открытый вопрос, как дефицит запчастей сказывается на автомобильном рынке (можно было давать более одного варианта ответа), 66% отметили в качестве основного следствия повышение цены комплектующих и расходов на обслуживание автомобиля, 38% — рост числа контрафактных деталей, 31% — увеличение времени ремонта, 28% — ухудшение качества запчастей.

По личным оценкам 12%, рост цен на запчасти с начала 2023 года превысил 50%. Причем мужчины давали такой ответ почти вдвое чаще, чем женщины: 15% против 8%. Четверть опрошенных (25%) оценили, что цены выросли на 30-40%, более трети (36%) — на 10-20%. Незначительный рост, менее чем на 10%, отметили 13% опрошенных. И 15% не заметили рост цен в этом году.

59% ремонтировавших автомобиль за последний год ожидали ремонта меньше недели, 21% — неделю, 14% — пару недель. 4% пришлось ждать ремонта месяц, а 2% — пару месяцев.

Из тех, у кого при ремонте возникли проблемы с запчастями, 21% дождались оригинальных запчастей от автопроизводителя: чаще других так поступали автомобилисты возрасте 18-25 лет (31%) и жители Северного Кавказа (32%). Четверть респондентов (25%) согласились заменить сломанные запчасти на неоригинальные: в возрастной категории 41-55 лет это сделали 33%, а в регионах такой вариант чаще других использовали сибиряки (31%). Использовать при ремонте б/у запчасти решились только 9% автовладельцев. Вдвое выше среднероссийского этот показатель на Дальнем Востоке (20%).

При этом на фоне текущей ситуации с нехваткой запчастей 54% опрошенных автовладельцев положительно относятся к созданию индустрии восстановления деталей и ремонта б/у запчастями по ОСАГО: 23% — потому что сократятся сроки ожидания и ремонта в текущих условиях, 31% — при условии, что введут градацию стоимости ремонта при использовании новых и б/у запчастей. Женщины поддерживают создание такой индустрии в большей степени по сравнению с мужчинами: 59% против 49%.

Отрицательное отношение к идее ремонтировать автомобили из восстановленных деталей высказали 36% опрошенных: по мнению 21%, ремонт б/у запчастями небезопасен, 15% считают, что восстановленные запчасти менее долговечны. В негативном отношении к индустрии восстановления запчастей налицо поколенческий разрыв: против него 43% автомобилистов старше 56 лет и лишь 18% в возрасте 18-25 лет.

40% опрошенных при этом уже готовы в будущем ремонтировать личный автомобиль с использованием б/у запчастей: 6% точно готовы, 34% скорее готовы. Чаще всего такую готовность выражали жители Дальнего Востока (57%) и самые молодые автомобилисты в возрасте 18-25 лет (52%), реже других – Центрального федерального округа (35%) и автолюбители в категории 56-65 лет (35%). При этом 48% не хотят использовать старые запчасти при ремонте своей машины: 29% скорее не готовы, 19% совершенно не готовы. 12% затруднились ответить на этот вопрос.

«С самого начала санкционного дефицита потребность в пригодных деталях из вторых рук постоянно росла. Массовые поступления восстановленных запчастей смогут сдержать подогреваемые дефицитом цены, оставив их рост в пределах инфляции. При этом восстановленные детали позволят снизить стоимость ремонта для страховых выплат, а заодно сократят время на него при соответствующем уровне предложения, — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая. — Однако для создания индустрии требуется большая подготовительная работа, от производственных мощностей до законодательной базы. Система должна быть регулируемой и прозрачной, с отдельным вниманием на безопасность. Так, за границей практика восстановительной индустрии развивается с середины прошлого века. Главные принципы в ее основе — гарантия и жестко регламентированный процесс восстановления. Только с такими ориентирами отрасль сможет работать корректно».

«Хотя сегодня ситуация с наличием запчастей на станциях техобслуживания несколько стабилизировалась, в принципе для любой европейской или американской марки авто может возникнуть проблема превышения отведенных законом сроков восстановительного ремонта по ОСАГО из-за длительной поставки необходимых деталей, — поделился директор Департамента выплат ПАО СК «Росгосстрах» Александр Казимов. — Теоретически возможность использования бывших в употреблении запчастей могла бы помочь страховщикам обеспечить ремонт у своих партнеров, соблюдая установленные законом сроки. Естественно, при условии, что не будут использоваться б/у или восстановленные детали в системах, влияющих на безопасность использования автомобиля, или различные высокотехнологичные блоки, работоспособность которых нельзя определить по внешнему виду. Пока же наиболее востребованной для клиентов альтернативой длительному ожиданию запчасти и окончания ремонта является денежная выплата страхового возмещения. Которую наш страхователь с большой вероятностью сам потратит на приобретение имеющихся в наличии на территории России бывших в употреблении запчастей».

*Опрос проведен в августе 2023 года среди 2000 мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет, владеющих автомобилем или планирующих приобрести авто, по репрезентативной выборке во всех макрорегионах России.