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Четверг, 6 января, 2022
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Эксперты назвали четыре ранних симптома повреждённой алкоголем печени

7info

Повреждения печени могут серьезно сказаться на одной из ее главных функций — выводе токсинов и регенерации клеток, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

Медики рассказали, что некоторые клетки печени отмирают, фильтруя поступающие в организм спиртные напитки. В результате работоспособность печени снижается, могут возникнуть различные заболевания. Например — жировой гепатоз.

Британские специалисты назвали несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о повреждении этого важного органа. Речь идёт о боли в животе, усталости, поносе, общем плохом самочувствии. Также вполне вероятно наличие таких признаков, как потеря аппетита, тошнота.

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Ежедневное употребление спиртного может побуждать накопление в печени жиров. К счастью, лёгкие повреждения обратимы — необходимо перестать принимать алкоголь на постоянной основе. Для восстановления потребуется не менее двух недель.

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