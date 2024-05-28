Вторник, 28 мая, 2024

4 пожарных поезда подготовлены к летнему пожароопасному периоду в Рязанской области

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязанской области к работе в летний пожароопасный период 2024 года готовы 4 пожарных поезда. Они предназначены для тушения пожаров в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», на городских территориях, примыкающих к магистрали, а также для оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В подготовительный период все пожарные поезда на МЖД прошли ремонт, на них был пополнен запас огнетушащих веществ, горюче-смазочных материалов и пенообразователя. Для бойцов создан неприкосновенный запас продуктов питания, рассчитанный на трое суток автономной работы на пожарах, заготовлена бутилированная питьевая вода.

При наступлении жаркой погоды и возможных лесных и торфяных пожаров в непосредственной близости от железнодорожных путей боевые расчеты пожарных поездов переходят в режим повышенной готовности. Ежесуточно на дежурство заступают 20 сотрудников.

В составе пожарного поезда: вагонно-насосная станция, предназначенная для перевозки работников, пожарно-технического оборудования, две мотопомпы и две цистерны-водохранилища объемом 62 тонны каждая. Восьмицилиндровые мотопомпы обеспечивают напор струи воды или пены из шланга, который позволяет тушить очаг возгорания с расстояния одного километра остановки. Цистерны снабжены электронными датчиками, позволяющими следить за температурой и уровнем наполняемости их водой. Пожарный поезд, обладающий мощью и оснащённый современным оборудованием, отправленный в нужное место, способен не только спасти людей, но и свести к минимуму ущерб, причиненный пожаром или катастрофой.

Для боевых расчетов пожарных поездов МЖД ежедневно организуются пожарно-тактические тренировки, которые включают в себя проверку теоретических знаний и практических навыков при тушении пожаров.

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