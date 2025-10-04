4 октября православные отмечают Воздвижение Креста Господня: о чем нужно молиться в этот день

Православные верующие 4 октября отмечают один из великих двунадесятых праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Как заявил NEWS.ru зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов, этот день призывает верующих к особенной молитве.

История Воздвижения уходит корнями в четвертый век. Михаил Иванов напомнил, что в этот период святая царица Елена, мать императора Константина Великого, обрела в Иерусалиме величайшую святыню — Крест, на котором был распят Спаситель.

Праздник служит мощным напоминанием о вселенском значении Жертвы Христовой и о том, что спасение даровано всем народам без исключения.

В храмах в этот день совершается торжественный чин воздвижения, когда священник поднимает крест на все четыре стороны света, благословляя весь мир.

Михаил Иванов подчеркнул, что в этот день верующие обращаются к Господу с несколькими главными прошениями:

О даровании силы нести свой крест. «У каждого он свой – болезни, скорби, семейные испытания, трудности на работе. Мы просим у Господа, чтобы Он укрепил нас духом, дал нам ту же благодатную силу, которая помогла Ему претерпеть Голгофу», — объяснил Иванов.

О вразумлении заблудших и о единстве. По словам лидера «России Православной», Крест является знаменем победы над злом и разделением.

О сохранении Отечества. В нынешнее непростое время верующие особенно горячо молятся о том, чтобы Господь сохранил их страну.