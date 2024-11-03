4 ноября — празднование Казанской иконы Божией Матери. Важные традиции и запреты дня

4 ноября православные христиане отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. Этот образ – один из наиболее почитаемых в России. Казанской Богоматери молятся, чтобы защитить семью от бед и разлада, она считается оберегом семейного счастья. Не случайно именно её дарят молодожёнам в день свадьбы.
Праздник в честь Казанской иконы Божией Матери связан со многими верованиями и запретами. От наших предков дошли до нас и приметы, который помогут предсказать в этот день судьбу.
История образа Казанской иконы Божией Матери
Согласно, преданию ополченцы молились о победе перед чудотворным образом Божьей Матери, которую специально привезли из Казани в Москву.
Князь Дмитрий Пожарский, вступая в город с иконой, поклялся, что построит храм в память об этой победе. Так на углу Красной площади и Никольской улицы появился торжественный Казанский собор. Но стоит отметить, что современное здание – это хорошая реконструкция, ведь храм был снесен в советское время.
Позже, при втором царе из династии Романовых, в знак благодарности Пресвятой Богородице был установлен праздник осенней Казанской иконы, образ которой до сих пор является одним из самых почитаемых в народе.
Что нельзя делать на Казанскую
В православный праздник ни в коем случае нельзя раздражаться, ругаться и сквернословить. Под запретом – употребление алкоголя и разгульное поведение.
Сегодня не приветствуется любая домашняя работа. Стиркой, готовкой и уборкой лучше заняться до праздника или после него. Праздничный день посвятите добрым помыслам, делам, встречам с родными, молитве.
На Казанскую не принято отправляться в дорогу. Есть поверье, что возвращаться придётся очень долго. А чтобы жизнь наполнилась божьей милостью, стоит сходить в церковь и помолиться за родных.
Есть традиция – свататься и играть свадьбы на торжество Казанской иконы Богоматери. Заключённый в этот день союз будет овеян любовью и взаимопониманием.
Народные приметы на Казанскую: как понять, какой будет наступающая зима
- Традиционно на Казанскую Божью Матерь наблюдается пасмурная и дождливая погода;
- Если нет солнца и идёт дождь, следующий год будет хлебным;
- Если светит солнце, зима будет суровой и затяжной.