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Четверг, 17 июня, 2021
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4% несчастных случаев на рязанских предприятиях произошли из-за алкоголя

7info
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Рязаньстат сообщил сведения о несчастных случаях на предприятиях Рязанской области. 

На 91,4% предприятий региона в 2020 году несчастных случаев не было, доля пострадавших на производстве составляет 0,1% от общего числа работающих.

Мужчины в 2,5 раза чаще женщин получали травмы на работе, 39% всех несчастных случаев произошло по вине работодателя, 4% – «по вине» алкоголя.

Чтобы свести к нулю производственный травматизм, на мероприятия по охране труда в нашей области в прошлом году было истрачено 2,2 млрд. рублей, в расчёте на одного работающего – 14,9 тыс. рублей.

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