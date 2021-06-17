4% несчастных случаев на рязанских предприятиях произошли из-за алкоголя

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Рязаньстат сообщил сведения о несчастных случаях на предприятиях Рязанской области.

На 91,4% предприятий региона в 2020 году несчастных случаев не было, доля пострадавших на производстве составляет 0,1% от общего числа работающих.

Мужчины в 2,5 раза чаще женщин получали травмы на работе, 39% всех несчастных случаев произошло по вине работодателя, 4% – «по вине» алкоголя.

Чтобы свести к нулю производственный травматизм, на мероприятия по охране труда в нашей области в прошлом году было истрачено 2,2 млрд. рублей, в расчёте на одного работающего – 14,9 тыс. рублей.