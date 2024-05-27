Понедельник, 27 мая, 2024

4-летний ребёнок погиб при кормлении гусей под Петербургом

Автор: 7info

Опубликовано

В Выборгском районе Ленинградской области при кормлении гусей погиб 4-летний ребёнок. Следователи возбудили два уголовных дела, сообщает «Фонтанка».

ЧП случилось в СНТ «Озёрное» в посёлке Лебяжье в районе 6 часов вечера 26 мая. 27-летняя гражданка Узбекистана привела сына к пожарному водоёму, покормить птиц. На некоторое время мальчик остался без присмотра и упал в воду.

Родители привезли сына на станцию скорой помощи, но реанимировать ребёнка не удалось.

Возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности, а также об оставлении в опасности.

Выяснилось, что сроки регистрации в России 27-летней матери и её 30-летнего мужа просрочены. С женщины взяли подписку о невыезде.

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