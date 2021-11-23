Статистические данные говорят о прекращении четвёртой волны коронавируса в России, пишет «Коммерсантъ».

В частности, вторую неделю подряд снижается число заразившихся, доля положительных ПЦР-проб, взятых лабораторией центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ в ряде регионов страны, снизилась с 13% до 6%.

эксперты считают, что можно говорить об окончании 4-й волны коронавируса в России. Но успокаиваться рано — коллективный иммунитет в стране не образовался, пятая волна может начаться уже в декабре.

Генеральный директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев уверен, что в мире уже идёт пятая волна COVID-19. В ближайшее время она придёт в нашу страну.