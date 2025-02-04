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Фото: Изображение от prostooleh на Freepik
Погода

4 февраля встретит рязанцев снежным покровом

Анастасия Мериакри

4 февраля встретит рязанцев снежным покровом. Об этом рассказал метеоролог Роман Степанов в своем телеграм-канале «Будни провинциального метеоролуха».

Рязань ждет тонкий слой снежного покрова (не более 5 см), который обеспечит приближающийся южный циклон. При этом в Сараевском, Шацком, Сасовском и Кадомском районах снежный покров будет выше. 

Температура воздуха 4 февраля в Рязанской области ожидается немного ниже 0°С, местами сильный ветер. Начиная с 6 февраля температура воздуха будет понижаться, осадки прекратятся, придет мощный антициклон. Вероятнее всего, 8 и 9 февраля по ночам температура воздуха опустится до -12°С.

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