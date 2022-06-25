4 детсада, школа и коллектор в Рязани: региону подтвердили заявку на 3 млрд рублей

Обсудили перспективы взаимодействия Рязанской области и федерального Министерства строительства и ЖКХ с главой ведомства Иреком Файзуллиным.

Разделяю мнение Ирека Энваровича о большом градостроительном потенциале нашего региона. В перспективе мы можем построить более 3,5 млн. кв. метров жилья.

Даже в условиях санкционного давления и непростой экономической ситуации рязанские строители сохраняют высокие темпы работ. С января сдано более 352 тыс. кв. метров жилья и это на 24% больше показателя прошлого года.

Но мало построить, нужно комплексно развивать новые микрорайоны. Важное направление взаимодействия — строительство объектов социальной сферы, привлечение инфраструктурных бюджетных кредитов на эти цели. Рязанской области уже подтвердили заявку почти на 3 млрд рублей: будем строить четыре детсада, школу и реконструировать коллектор в областном центре.

Кроме того, направили в Минстрой России еще одну заявку. Надеемся закрыть проблему нехватки дошкольных учреждений в Рязани и Рыбном. Речь про сумму, превышающую 1 млрд рублей.

Необходимо, чтобы детсады, школы и поликлиники строились вместе с жильем. И одновременно асфальтировались дороги, благоустраивались дворы. Считаю, профильному блоку облправительства нужно активнее заявлять о потребностях региона, более эффективно отстаивать интересы в Минстрое РФ.

Рад, что на встрече по многим вопросам удалось найти взаимопонимание. Пригласил министра посетить Рязанскую область, чтобы на месте оценить наши возможности.