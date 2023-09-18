4 человека пострадали при взрыве гранаты у ресторана

При взрыве гранаты около ресторана в Будённовске Ставропольского края пострадали 4 человека, сообщает телеграм-канал Shot.

По данным источника, ЧП случилось ночью в 7-м микрорайоне у кафе Gogоль. Во время конфликта на улице с посетителями заведения мужчина бросил под ноги оппонентам предмет похожий на гранату.

В результате взрыва осколочные ранения получили Гранд К., Александр Ф., Рустам З. и Алексей М. Пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение.

Правоохранители ищут 28-летнего местного жителя.