4 августа — день рождения шампанского и Международный день пива

В календаре праздников пятницы, 4 августа, можно встретить сразу два алкогольных напитка. Всё дело в том, что в эту дату отмечают день рождения шампанского и Международный день пива.

Международный день пива — это ежегодный неофициальный праздник любителей и производителей этого хмельного напитка. Основателем праздника стал американец Джесс Авшаломов, владелец бара. Выдумав памятную дату пиву, он хотел привлечь посетителей в своё заведение. Как итог — традиция встречать 4 августа Международный день пива укрепилась повсеместно. Впервые праздник прошёл в 2007 году в городе Санта-Круз (штат Калифорния, США) и несколько лет имел фиксированную дату – 5 августа, но по мере распространения географии праздника изменилась и его дата – с 2012 года он отмечается в первую пятницу августа. Именно к этому времени он из местечкового фестиваля превратился в событие международного масштаба – в 2012 году он отмечался уже в 207 городах 50 стран на 5 континентах.

Также 4 августа отмечают День рождения шампанского. Кстати, у бодрящего игристого напитка в 2023 году юбилей, ему исполняется 355 лет. Будучи экономом при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, монах-бенедиктинец Пьер Периньон (фр. Pierre Pérignon) заведовал съестными запасами и погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин. В один из своих экспериментов ему удалось вывести шипучий напиток с пузырьками. Кстати, Пьер Периньон не только первым изготовил шампанское, но также предложил вместо пробки из промасленной палки использовать корковую, которая используется по сей день.