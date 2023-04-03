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Понедельник, 3 апреля, 2023
Татьяна Проводина

4 апреля в РГУ простятся с профессором Лидией Гребёнкиной

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Фото со страницы Елены Сорокиной ВКонтакте

Прощание с профессором Рязанского госуниверситета Лидией Гребёнкиной пройдёт во вторник, 4 апреля, в 10:30.

Академик Международной академии педагогических наук, доктор педагогических наук Лидия Константиновна Гребёнкина скончалась 1 апреля, – сообщалось в группе РГУ ВКонтакте.

Она проработала в сфере высшего образования более 60 лет и больше 30 лет руководила педагогическими кафедрами, вырастив целую плеяду докторов и кандидатов наук.

Прощание с Лидией Константиновной Гребёнкиной пройдёт в конференц-зале вуза.

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