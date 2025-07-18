38 тысяч рязанцев получают повышенную фиксированную выплату к пенсии

В Рязанской области более 38 тысяч жителей получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда.

Пенсионеры, достигшие 80 лет, имеют право на двойную фиксированную доплату в составе страховой пенсии по старости. Повышение пенсии происходит со дня рождения человека. Выплата повышенной пенсии при этом поступает на следующий месяц после юбилея. Никаких заявлений для этого подавать не нужно, все происходит автоматически.

Надбавка устанавливается только получателям страховой пенсии по старости. Повышение не распространяется на получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Инвалидам первой группы после 80 лет фиксированная выплата также не удваивается, поскольку у них уже есть аналогичная надбавка к пенсии.

Информацию о размере пенсии и иных выплатах можно получить, заказав справку в личном кабинете на портале Госуслуг.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра Отделения СФР по Рязанской области по телефону 8-800-100-00-01 (режим работы региональной линии: пн-чт – 9:00-18:00, пт – 9:00-16:45).