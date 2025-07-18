Пятница, 18 июля, 2025
20.7 C
Рязань
Общество

38 тысяч рязанцев получают повышенную фиксированную выплату к пенсии

Алексей Самохин
Freepik AI

В Рязанской области более 38 тысяч жителей получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда. 

Пенсионеры, достигшие 80 лет, имеют право на двойную фиксированную доплату в составе страховой пенсии по старости. Повышение пенсии происходит со дня рождения человека. Выплата повышенной пенсии при этом поступает на следующий месяц после юбилея. Никаких заявлений для этого подавать не нужно, все происходит автоматически.

Надбавка устанавливается только получателям страховой пенсии по старости. Повышение не распространяется на получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Инвалидам первой группы после 80 лет фиксированная выплата также не удваивается, поскольку у них уже есть аналогичная надбавка к пенсии.

Информацию о размере пенсии и иных выплатах можно получить, заказав справку в личном кабинете на портале Госуслуг.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра Отделения СФР по Рязанской области по телефону 8-800-100-00-01 (режим работы региональной линии: пн-чт – 9:00-18:00, пт – 9:00-16:45).

Самые читаемые материалы

Происшествия

История учительницы из Рязани, принятой за «закладчицу», получила продолжение в виде уголовного дела

Дело не возбуждалось почти полтора месяца, но жалобы и внимание СМИ сдвинули ситуацию с мёртвой точки, — сообщил адвокат журналистам.
Интересное

Шаманка Кажетта предсказала бунт на Украине и место, куда сбежит от него Зеленский

В обозримом будущем Незалежная столкнётся с событиями, которые изменят всё.
Новости России

В Тульской области молния ударила в отдыхающих, трое погибли

Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что напоминал звук взрыва. По данным Telegram-каналов, у некоторых пострадавших загорелась одежда.
Транспорт и дороги

Началось строительство нового моста через Оку под Рязанью

Контракт на строительство заключён в марте 2025 года, в июне выдано разрешение на проведение работ.
Новости России

«Зеленский – это ещё цветочки…»: Жириновский сделал роковой прогноз на 10 лет до 2026 года

Пророчество покойного лидера ЛДПР сигнализирует о том, что в 2025 году в мире могут развернуться кровожадные события.

Последние новости

Новости России

Миронов предложил ввести карантин для мигрантов и визы с медицинской справкой

Своё предложение политик озвучил на фоне резкого роста числа случаев менингококковой инфекции, зафиксированного в том числе среди мигрантов.
Новости России

Антон Горелкин: WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что мессенджеру WhatsApp «пора готовиться к уходу» с российского рынка. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Новости России

T2 запустила безлимит на мессенджер MAX

Теперь мессенджером MAX можно пользоваться без расхода основного интернет-трафика и без дополнительных платежей.
Общество

Префектуры и городские службы совместно приводят в порядок улицы Рязани

Сотрудники территориальных префектур Рязани совместно с управляющими компаниями, МБУ...
Экономика и бизнес

Погрузка на железной дороге в Рязанской области составила 3,5 млн тонн в январе-июне    

В январе-июне 2025 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составила 3,5 млн тонн грузов, что на 32,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Новости России

Туристка из России рассказала, чем кормили на курорте в КНДР

Питание на курорте «Вонсан-Кальма» в КНДР пока не подстроено...
Общество

В администрации Рязани рассказали, как готовят жилые дома и соцобъекты к отопительному сезону

Вовсю идут ремонтные работы, промывка и опрессовка систем теплоснабжения.
Общество

Рязанцы могут самостоятельно рассчитать стоимость электроэнергии с помощью тарифного калькулятора

На сайте Рязанской энергосбытовой компании «Р-энергия» размещён тарифный калькулятор для бытовых потребителей.