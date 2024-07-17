Среда, 17 июля, 2024

36 человек погибли на пожарах в Рязанской области с начала года

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/GUmchs62

346 пожаров в жилом секторе произошло в Рязанской области за первое полугодие 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Ущерб от таких пожаров превысил 140 миллионов рублей. На них сотрудникам МЧС удалось спасти 40 человек. Однако без трагедий не обошлось: 36 человек погибли, а 20 пострадали.

Тем не менее, как утверждает пресс-служба ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров в жилье снизилось на 7%

Основными причинами пожара назвали электротехнические (52%), неосторожное обращение с огнем (25%), неисправность печного отопления (14%).  

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