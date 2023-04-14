34-летний мужчина пропал в Рязанской области

В Рязанской области ищут пропавшего мужчину 1988 года рождения. Пост об этом появился в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

Местонахождение Алексея Николаевича Кулакова из села Захарово неизвестно с 8 апреля 2023 года.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

Одежда: серый свитер, зелёный полукомбинезон, тёмные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить на горячую линию 8 (800) 700-54-52 или 112.