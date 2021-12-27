33% россиян: «Важно с кем ты встретишь Новый год, а не где». Совместный опрос Mamba и Viber

С кем россияне рассчитывают встретить Новый год, как хотят провести январские каникулы и не чувствуют ли одиночество перед надвигающимся праздником? Приложение для знакомств Mamba и мессенджер Viber провели исследование среди пользователей.

Осенне-зимний период несёт в себе холод и дефицит солнца, а для многих — ещё и вероятность встретить новогоднюю ночь без второй половинки. Всё это вместе способно окончательно утянуть человека в стрессовое состояние (на Западе такое сезонное явление получило название cuffing season). Российские пользователи Mamba ответили, насколько эта проблема актуальна для них.

Выяснилось, что, несмотря на все предпосылки, 63% опрошенных не страдают из-за отсутствия пары. Одиночество и тревогу по этой причине испытывают всего 10% респондентов, ещё лишь 17% немного озабочены потенциальным отсутствием романтики в первую январскую ночь.

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Из тех пользователей, кто на момент опроса не имел пары, 54% предполагают встретить Новый год с близкими родственниками, 16% — с друзьями, 1% — с коллегами. 19% надеются встретить праздник со своей второй половинкой.

Почти для половины опрошенных россиян (49%) одинаково важны и место празднования Нового года, и компания, а для 33% первостепеннее именно люди. При этом 53% респондентов попробовали бы найти компанию для праздника на сайте знакомств, если не с кем было бы праздновать окончание года.

С поиском тёплой компании для новогодних торжеств всё не так просто. 66% опрошенных ответили, что пока не нашли её. 22% из них и вовсе выбрали никого не искать, а стойко встретить Новый год в одиночестве. При этом 53% готовы воспользоваться сайтами знакомств.

С 31 декабря по 9 января россияне будут отдыхать. 35% участников опроса сообщили, что собираются в этот период совершить поездку. Правда, большая их часть — 25% — ещё не выбрали конкретное место отдыха. Из тех же, кто определился, 8% решили путешествовать в пределах России, 2% намерены отправиться в другие страны.

В исследовании участвовало 8765 пользователей приложения Mamba со всей России.