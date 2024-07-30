Вторник, 30 июля, 2024

33-я группа волонтёров отправилась из Рязани в ЛНР

Автор: 7info

Опубликовано

29 июля от Штаба общественной поддержки «Единой России» в Рязани в Луганскую народной республику отправилась 33-я группа волонтеров.

В ее составе три человека, все — представители города Скопина.

33-я группа также, как и другие волонтеры «Единой России», будет две недели помогать медикам и ухаживать за ранеными бойцами в одном из госпиталей Луганской народной республики.

С собой группа везет гуманитарный груз по запросу персонала госпиталя — медикаменты, одежду, предметы первой необходимости, продукты питания.

Также волонтеры передадут медикам и раненым бойцам скопинские поделки, сувениры и домашние заготовки к предстоящему Дню ВДВ.

33-я группа волонтёров отправилась из Рязани в ЛНР
33-я группа волонтёров отправилась из Рязани в ЛНР
33-я группа волонтёров отправилась из Рязани в ЛНР

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