33-я группа волонтёров отправилась из Рязани в ЛНР

29 июля от Штаба общественной поддержки «Единой России» в Рязани в Луганскую народной республику отправилась 33-я группа волонтеров.

В ее составе три человека, все — представители города Скопина.

33-я группа также, как и другие волонтеры «Единой России», будет две недели помогать медикам и ухаживать за ранеными бойцами в одном из госпиталей Луганской народной республики.

С собой группа везет гуманитарный груз по запросу персонала госпиталя — медикаменты, одежду, предметы первой необходимости, продукты питания.

Также волонтеры передадут медикам и раненым бойцам скопинские поделки, сувениры и домашние заготовки к предстоящему Дню ВДВ.