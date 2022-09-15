30 сентября в Рязани пройдёт День бесплатной юридической помощи

В Рязани пройдёт День бесплатной юридической помощи. Консультировать граждан будут 30 сентября с 9 до 17 часов в Областной библиотеке имени Горького.

Получить бесплатную помощь юристов смогут:

рязанцы с ограниченными возможностями здоровья,

пенсионеры и граждане предпенсионного возраста,

инвалиды,

члены многодетных семей,

студенты-очники,

лица, права которых нарушили в период пандемии.

Для получения дистанционного юридической помощи, нужно заполнить электронную форму на сайте forms.yandex.ru.

В 2022 году, как ожидается, пройдёт ещё три дня бесплатной юридической помощи: 28 октября, 21 ноября и 23 декабря. Об этом сообщает Рязанская область ВКонтакте.