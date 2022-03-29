30 марта в Рязани ожидается масштабное ночное отключение воды

Масштабное отключение холодной воды запланировано в Рязани на 30 марта. Адреса сообщил сайт Водоканала.

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Воды не будет с 21:00 30 марта до 07:00 31 марта по следующим адресам:

10-я Линия с д. 2 по д.50 ( четная сторона ) и с д. 3 по д.39 ( нечетная сторона )

11-я Линия с д. 4 по д.52 ( четная сторона ) и с д. 3 по д.49 ( нечетная сторона )

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12-я Линия с д. 2 по д.68 ( четная сторона ) и с д. 1 по д.57 ( нечетная сторона )

14-я Линия с д. 4 по д.64 ( четная сторона ) и с д. 1 по д.47 ( нечетная сторона )

1-й Мопровский тупик, д. 2, 3, 4, 5, 1-я Безбожная д. 10, 12, 6, 8,

1-я Железнодорожная с д. 12 по д. 60а ( четная сторона ) 1 – й проезд Гагарина с д.1 – 12

1-я Линия с д. 1 по д.17 ( нечетная сторона ) и с д. 2 по д.30 и с корпусами ( четная сторона )

2-й Мопровский переулок , д.10,12,13,15,24,28

2-й Школьный переулок ,д.1

2-я Безбожная, д1,2,3,5,7,6,9 2-я Железнодорожная ,с д. 30 по д.38 ( четная сторона ) и с д. 1 по д.43 ( нечетная сторона )

2-я Линия ,с д. 10 по д.50/36 ( четная сторона ) и с д. 1 по д.29 ( нечетная сторона )

3-й Мопровский переулок ,с д. 2 по д.54 ( четная сторона )

3-й переулок МОГЭС, д.1,3

3-я Линия ,с д. 2 по д.20 ( четная сторона ) и с д. 9 по д.25 ( нечетная сторона )

4-я Линия, с д. 2/1 по д.60 ( четная сторона ) и с д. 1 по д.73 ( нечетная сторона )

5-я Линия, с д. 28 по д.70/25 ( четная сторона ) и с д. 43 по д.75/1 ( нечетная сторона )

6-я Линия ,с д. 4 по д.56 ( четная сторона ) и с д. 15 по д.49/7 ( нечетная сторона )

7-я Линия, с д. 10 по д.44/13 ( четная сторона ) и с д. 5 по д.35/15 ( нечетная сторона )

8-я Линия, с д. 14/94 по д.28 ( четная сторона ) и с д. 1 по д.13 ( нечетная сторона )

9-я Линия ,с д. 4 по д.32 ( четная сторона ) и с д. 3 по д.19 ( нечетная сторона )

Весенняя ,с д. 2 по д.30/48 ( четная сторона ) и с д. 1/28 по д.55 ( нечетная сторона )

Вокзальная , с д. 14 по д.42 ( четная сторона ) и с д. 5 по д.105 ( нечетная сторона )

Высоковольтная, с д. 14 по д.20 ( четная сторона ) и с д. 5 по д.49 ( нечетная сторона )

Гагарина ,с д. 14 по д.86 ( четная сторона ) и с д. 11 по д.87 ( нечетная сторона )

Дзержинского, с д. 4 по д.74/76 ( четная сторона ) и с д. 3 по д.73 ( нечетная сторона )

Димитрова,д.10 Дорожный переулок ,д.1/3,3

Коммунистический переулок ,д.3,6,8,9,10

Комсомольский переулок , д.1,10,12,15,2,5,6,9

Кооперативный переулок,д.13,15,17

Ленинского Комсомола , с д. 4 по д.146( четная сторона ) и с д. 1 по д.141/33 ( нечетная сторона ) МОГЭС,д.13,14,16,28,30,5 Октябрьский городок, с д. 8 по д.48 ( четная сторона ) и с д. 9 по д.53 ( нечетная сторона )

Осипенко ,с д. 2 по д.92 ( четная сторона ) и с д. 1 по д.85 ( нечетная сторона )

Островского с д. 14 по д.128 ( четная сторона ) и с д. 23/2 по д.105а ( нечетная сторона )

Первомайский проспект с д. 54 по д.78/93 ( четная сторона ) и с д. 29/2 по д.63 ( нечетная сторона )

переулок 1905 года д. 1а, переулок 9-й Линии д. 1 и с д. 2 по д.18 ( четная сторона )

переулок Осипенко , с д. 4 по д.26 ( четная сторона ) и с д. 3 по д.21 ( нечетная сторона )

площадь Димитрова д. 3 корп.1, 3 корп.2, 3, профессора Никулина с д. 2 по д.50 ( четная сторона ) и с д. 3 по д.39 ( нечетная сторона )

Прудный проезд д. 1, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, Пушкина с д. 14 по д.56 ( четная сторона ) и с д. 13 по д.51/41 ( нечетная сторона )

С.Середы ,д.28/29 и с д. 11 по д.37 ( нечетная сторона )

Строителей , с д. 1 по д.37 ( нечетная сторона )

Стройкова ,с д. 18 по д.114 ( четная сторона ) и с д. 1/64 по д.71 ( нечетная сторона )

Татарская с д. 4 по д.68 ( четная сторона ) и с д. 7 по д.93 ( нечетная сторона )

Типанова, с д. 16 по д.22 ( четная сторона ) и с д. 13 по д.21 ( нечетная сторона )

Транспортный переулок д. 12, 4,

Троллейбусный переулок д. 19, 21, 3, 4, 6,

Цветной бульвар д. 1, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34а, 5,

Чкалова ,с д. 4 по д.62 ( четная сторона ) и с д. 1 по д.13 ( нечетная сторона )

Чернобаевская с д.1 по д.17 ( нечетная сторона ) и д.4 , д.26

Шевченко с д. 10/23 по д.82 ( четная сторона ) и с д. 11 по д.95 ( нечетная сторона )

Высоковольтная ,д.47 — ГБУ РО Рязанский дом ребенка

Стройкова ,д.96 — ГБУ РО ОККД

Стройкова д.85 — ГБУ РО ГКБСМП,

Стройкова, д.79/51 – Род.дом №2 Высоковольтная д.6 – АО « Глобус»

Площадь Димитрова д. 4-гостиница Ловеч

ЦТП/котельные – Высоковольтная ,д.33а, д. 14а, д.16 а,д.37а,д.7 а ( мед.городок ), Вокзальная,д. 7а, д.99 а, Ленинского Комсомола,д.3 в,19 б,, д.30 д ,д.,85 в., , д.134/56 , 1-ая Железнодорожная,д.60, 1-ая Линия,д.4а, Типанова,д.16 а, МОГЭС ,д.28 стр.1, Пожарный пер.,д.1, Первомайский пр.,74 б, С.Середы ,38, Троллейбусный пер.6 а, Гагарина,д.83 б, Дзержинского,24 а,59 б, 62 а , Татарская,д.15 а , Октябрьский гор.,д.7а , Чкалова,д.1 б, Островского, д.24 б,д.31 а, Шевченко ,д.93а

Снижена подача ХВС по следующим адресам:

Ул. Гоголя с д.50 по д.58 (четная сторона)

Ул. Нахимова д.68

Подвоз технической воды по адресу: ул.Стройкова,д.96 с 21 час.00мин 30.03.2022 г. д 07 час.00 мин 31.03.2022 г.

Работы производит участок по эксплуатации сетей водопровода и канализации Советского района МП «Водоканал города Рязани»

Отключение ХВС с 21:00 30.03.2022 до 07:00 31.03.2022 по адресам:

1-я Железнодорожная д. 60, 60а

Гагарина д. 9,11, 25,29

Семашко д. 3корпуса больницы им. Н.А.Семашко

СНИЖЕНА ПОДАЧА ХВС ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ :

ул. Циолковского д. 2/6-10 четная сторона,1/7-11 не четная сторона

ул. Циолковского д. 5 к 1 общежитие РГРТУ

ул. Циолковского д. 4стр3 -ЦТП РМПТС

ул. Есенина д. 53/13-69 нечетная сторона

пр.Машинолстроителей д.2/6-14-7 четная сторона

пр. Машиностроителей д. 1/8-11/9-нечетная сторона

ул. Горьклого д. 5(ПЧ №2 )

ул. Горького д. 11-нечетная сторона ,16-22 четная сторона

ул. Новая д. 69/12- рязанская Областная Типография

ул. Маяковского д. 1/7- нечетгная сторона

ул. Маяковского д. 2/6-10- четная сторона

ул. Колхозая д. 2-16 четная сторона

л. Колхозная 1/3-5 — нечетная сторона

ул. Колхозная д. 12ЦТП -РМПТС

1-е Бутырки д. 10, 2, 34, 4, 40 корп.1, 6, 8,

2-е Бутырки д. 1, 5, 9,

3-и Бутырки д. 1, 2, 3 корп.1, 3 корп.2, 3 корп.3, 3 корп.4, 3 корп.9, 3,

Введенская д. 135

Есенина д. 110, 112

Каширина д. 1а

Маяковского д. 18

Николодворянская д. 1

Полонского д.14

Первомайский проспект д. 23/7

Полевая д. 3 — ГБУ РО ГКССМП, 4

Сенная д. 10

Семинарская д.32 — Государственный Рязанский приборный завод

Свободы д.68

Соборная д. 52б

площадь Соборная д.2

Солотчинское шоссе д. 4 корп.1

Спортивный переулок д. 8

Фрунзе д.32

Чапаева д. 10/18, 57, 59, 61

Яхонтова д. 15

ЦТП: ул.1-е Бутырки д.6стр.1, ул.3-и Бутырки д.2А, ул.Семинарская д.19, ул.Полева д.4а, ул.Павлова д.12, ул.Маяковского д.18а

котельные: ул.1-е Бутырки д.9, ул.Семинарская д.32, ул.Сенная д.3, ул.Введенская д.120

Снижена подача ХВС по следующим адресам:

ул.Солнечная, ул.Каширина, ул.Павлова, ул.Пожалостина, ул.Сенная, ул.Семинарская, ул.Кудрявцева, Первомайский проспект

ЦТП : ул.Кудрявцева д.34а, ул.Кудрявцева д.50