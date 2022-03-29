30 марта в Рязани ожидается масштабное ночное отключение воды

Масштабное отключение холодной воды запланировано в Рязани на 30 марта. Адреса сообщил сайт Водоканала.
Воды не будет с 21:00 30 марта до 07:00 31 марта по следующим адресам:
10-я Линия с д. 2 по д.50 ( четная сторона ) и с д. 3 по д.39 ( нечетная сторона )
11-я Линия с д. 4 по д.52 ( четная сторона ) и с д. 3 по д.49 ( нечетная сторона )
12-я Линия с д. 2 по д.68 ( четная сторона ) и с д. 1 по д.57 ( нечетная сторона )
14-я Линия с д. 4 по д.64 ( четная сторона ) и с д. 1 по д.47 ( нечетная сторона )
1-й Мопровский тупик, д. 2, 3, 4, 5, 1-я Безбожная д. 10, 12, 6, 8,
1-я Железнодорожная с д. 12 по д. 60а ( четная сторона ) 1 – й проезд Гагарина с д.1 – 12
1-я Линия с д. 1 по д.17 ( нечетная сторона ) и с д. 2 по д.30 и с корпусами ( четная сторона )
2-й Мопровский переулок , д.10,12,13,15,24,28
2-й Школьный переулок ,д.1
2-я Безбожная, д1,2,3,5,7,6,9 2-я Железнодорожная ,с д. 30 по д.38 ( четная сторона ) и с д. 1 по д.43 ( нечетная сторона )
2-я Линия ,с д. 10 по д.50/36 ( четная сторона ) и с д. 1 по д.29 ( нечетная сторона )
3-й Мопровский переулок ,с д. 2 по д.54 ( четная сторона )
3-й переулок МОГЭС, д.1,3
3-я Линия ,с д. 2 по д.20 ( четная сторона ) и с д. 9 по д.25 ( нечетная сторона )
4-я Линия, с д. 2/1 по д.60 ( четная сторона ) и с д. 1 по д.73 ( нечетная сторона )
5-я Линия, с д. 28 по д.70/25 ( четная сторона ) и с д. 43 по д.75/1 ( нечетная сторона )
6-я Линия ,с д. 4 по д.56 ( четная сторона ) и с д. 15 по д.49/7 ( нечетная сторона )
7-я Линия, с д. 10 по д.44/13 ( четная сторона ) и с д. 5 по д.35/15 ( нечетная сторона )
8-я Линия, с д. 14/94 по д.28 ( четная сторона ) и с д. 1 по д.13 ( нечетная сторона )
9-я Линия ,с д. 4 по д.32 ( четная сторона ) и с д. 3 по д.19 ( нечетная сторона )
Весенняя ,с д. 2 по д.30/48 ( четная сторона ) и с д. 1/28 по д.55 ( нечетная сторона )
Вокзальная , с д. 14 по д.42 ( четная сторона ) и с д. 5 по д.105 ( нечетная сторона )
Высоковольтная, с д. 14 по д.20 ( четная сторона ) и с д. 5 по д.49 ( нечетная сторона )
Гагарина ,с д. 14 по д.86 ( четная сторона ) и с д. 11 по д.87 ( нечетная сторона )
Дзержинского, с д. 4 по д.74/76 ( четная сторона ) и с д. 3 по д.73 ( нечетная сторона )
Димитрова,д.10 Дорожный переулок ,д.1/3,3
Коммунистический переулок ,д.3,6,8,9,10
Комсомольский переулок , д.1,10,12,15,2,5,6,9
Кооперативный переулок,д.13,15,17
Ленинского Комсомола , с д. 4 по д.146( четная сторона ) и с д. 1 по д.141/33 ( нечетная сторона ) МОГЭС,д.13,14,16,28,30,5 Октябрьский городок, с д. 8 по д.48 ( четная сторона ) и с д. 9 по д.53 ( нечетная сторона )
Осипенко ,с д. 2 по д.92 ( четная сторона ) и с д. 1 по д.85 ( нечетная сторона )
Островского с д. 14 по д.128 ( четная сторона ) и с д. 23/2 по д.105а ( нечетная сторона )
Первомайский проспект с д. 54 по д.78/93 ( четная сторона ) и с д. 29/2 по д.63 ( нечетная сторона )
переулок 1905 года д. 1а, переулок 9-й Линии д. 1 и с д. 2 по д.18 ( четная сторона )
переулок Осипенко , с д. 4 по д.26 ( четная сторона ) и с д. 3 по д.21 ( нечетная сторона )
площадь Димитрова д. 3 корп.1, 3 корп.2, 3, профессора Никулина с д. 2 по д.50 ( четная сторона ) и с д. 3 по д.39 ( нечетная сторона )
Прудный проезд д. 1, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, Пушкина с д. 14 по д.56 ( четная сторона ) и с д. 13 по д.51/41 ( нечетная сторона )
С.Середы ,д.28/29 и с д. 11 по д.37 ( нечетная сторона )
Строителей , с д. 1 по д.37 ( нечетная сторона )
Стройкова ,с д. 18 по д.114 ( четная сторона ) и с д. 1/64 по д.71 ( нечетная сторона )
Татарская с д. 4 по д.68 ( четная сторона ) и с д. 7 по д.93 ( нечетная сторона )
Типанова, с д. 16 по д.22 ( четная сторона ) и с д. 13 по д.21 ( нечетная сторона )
Транспортный переулок д. 12, 4,
Троллейбусный переулок д. 19, 21, 3, 4, 6,
Цветной бульвар д. 1, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34а, 5,
Чкалова ,с д. 4 по д.62 ( четная сторона ) и с д. 1 по д.13 ( нечетная сторона )
Чернобаевская с д.1 по д.17 ( нечетная сторона ) и д.4 , д.26
Шевченко с д. 10/23 по д.82 ( четная сторона ) и с д. 11 по д.95 ( нечетная сторона )
Высоковольтная ,д.47 — ГБУ РО Рязанский дом ребенка
Стройкова ,д.96 — ГБУ РО ОККД
Стройкова д.85 — ГБУ РО ГКБСМП,
Стройкова, д.79/51 – Род.дом №2 Высоковольтная д.6 – АО « Глобус»
Площадь Димитрова д. 4-гостиница Ловеч
ЦТП/котельные – Высоковольтная ,д.33а, д. 14а, д.16 а,д.37а,д.7 а ( мед.городок ), Вокзальная,д. 7а, д.99 а, Ленинского Комсомола,д.3 в,19 б,, д.30 д ,д.,85 в., , д.134/56 , 1-ая Железнодорожная,д.60, 1-ая Линия,д.4а, Типанова,д.16 а, МОГЭС ,д.28 стр.1, Пожарный пер.,д.1, Первомайский пр.,74 б, С.Середы ,38, Троллейбусный пер.6 а, Гагарина,д.83 б, Дзержинского,24 а,59 б, 62 а , Татарская,д.15 а , Октябрьский гор.,д.7а , Чкалова,д.1 б, Островского, д.24 б,д.31 а, Шевченко ,д.93а
Снижена подача ХВС по следующим адресам:
Ул. Гоголя с д.50 по д.58 (четная сторона)
Ул. Нахимова д.68
Подвоз технической воды по адресу: ул.Стройкова,д.96 с 21 час.00мин 30.03.2022 г. д 07 час.00 мин 31.03.2022 г.
Работы производит участок по эксплуатации сетей водопровода и канализации Советского района МП «Водоканал города Рязани»
Отключение ХВС с 21:00 30.03.2022 до 07:00 31.03.2022 по адресам:
1-я Железнодорожная д. 60, 60а
Гагарина д. 9,11, 25,29
Семашко д. 3корпуса больницы им. Н.А.Семашко
СНИЖЕНА ПОДАЧА ХВС ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ :
ул. Циолковского д. 2/6-10 четная сторона,1/7-11 не четная сторона
ул. Циолковского д. 5 к 1 общежитие РГРТУ
ул. Циолковского д. 4стр3 -ЦТП РМПТС
ул. Есенина д. 53/13-69 нечетная сторона
пр.Машинолстроителей д.2/6-14-7 четная сторона
пр. Машиностроителей д. 1/8-11/9-нечетная сторона
ул. Горьклого д. 5(ПЧ №2 )
ул. Горького д. 11-нечетная сторона ,16-22 четная сторона
ул. Новая д. 69/12- рязанская Областная Типография
ул. Маяковского д. 1/7- нечетгная сторона
ул. Маяковского д. 2/6-10- четная сторона
ул. Колхозая д. 2-16 четная сторона
л. Колхозная 1/3-5 — нечетная сторона
ул. Колхозная д. 12ЦТП -РМПТС
1-е Бутырки д. 10, 2, 34, 4, 40 корп.1, 6, 8,
2-е Бутырки д. 1, 5, 9,
3-и Бутырки д. 1, 2, 3 корп.1, 3 корп.2, 3 корп.3, 3 корп.4, 3 корп.9, 3,
Введенская д. 135
Есенина д. 110, 112
Каширина д. 1а
Маяковского д. 18
Николодворянская д. 1
Полонского д.14
Первомайский проспект д. 23/7
Полевая д. 3 — ГБУ РО ГКССМП, 4
Сенная д. 10
Семинарская д.32 — Государственный Рязанский приборный завод
Свободы д.68
Соборная д. 52б
площадь Соборная д.2
Солотчинское шоссе д. 4 корп.1
Спортивный переулок д. 8
Фрунзе д.32
Чапаева д. 10/18, 57, 59, 61
Яхонтова д. 15
ЦТП: ул.1-е Бутырки д.6стр.1, ул.3-и Бутырки д.2А, ул.Семинарская д.19, ул.Полева д.4а, ул.Павлова д.12, ул.Маяковского д.18а
котельные: ул.1-е Бутырки д.9, ул.Семинарская д.32, ул.Сенная д.3, ул.Введенская д.120
Снижена подача ХВС по следующим адресам:
ул.Солнечная, ул.Каширина, ул.Павлова, ул.Пожалостина, ул.Сенная, ул.Семинарская, ул.Кудрявцева, Первомайский проспект
ЦТП : ул.Кудрявцева д.34а, ул.Кудрявцева д.50