30 июня День оказания бесплатной юридической помощи пройдут в Рязани и в Ухолове

30 июня 2023 г. в г. Рязани и р.п. Ухолово состоится День оказания бесплатной юридической помощи.
Организатор мероприятия — Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в рамках реализации проектов «Правовая опора», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации, а также «Социальный юрист (защита социальных прав граждан на территории Рязанской области)», ставший победителем конкурса на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда – оператора президентских грантов на развитие гражданского общества.
В городе Рязани приемы граждан пройдут в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького (ул. Ленина, д. 52) по следующему расписанию:
09:00-11:00
ГБУ РО «Центр государственной оценки»,
члены Рязанского отделения АЮР,
УМВД России по Рязанской области,
ФССП по Рязанской области.
11:00-13:00
Адвокатская палата Рязанской области,
Рязанской областная нотариальная палата,
Управление Росреестра по Рязанской области.
13:00-15:00
Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области,
Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Рязанской области,
АНО АРС «Рязанский центр медиации и права».
15:00-17:00
Прокуратуры Рязанской области,
Государственная инспекция труда в Рязанской области,
член Рязанского отделения АЮР Епифанов Дмитрий Юрьевич.
По возникающим вопросам и для предварительной записи можно звонить по телефону 8(915)621-80-09 с 14:00 до 19:00.
Предварительная запись на прием необязательна!
В р.п. Ухолово приемы пройдут в здании Ухоловского районного суда Рязанской области (Рязанская область Ухоловский район, р. п. Ухолово, ул. Революции, д. 17, каб. № 21 (общественная приемная)), тел./факс 8-49154-5-15-62, e-mail: [email protected]
Расписание:
9-00 до 12-45
Васин Юрий Викторович — Председатель Ухоловского районного суда Рязанской области — председатель Ухоловского местного отделения Рязанского регионального отделения АЮР
14-15 до 16-00
Назарова Елена Михайловна — Судья Ухоловского районного суда Рязанской области – член АЮР.
Также напоминаем, что жители региона в любое время могут получить бесплатную консультацию специалиста в области права в интернет-приемной в рамках реализации проекта.
Для этого необходимо направлять письменные обращения, переходя по ссылке.