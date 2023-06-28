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30 июня День оказания бесплатной юридической помощи пройдут в Рязани и в Ухолове

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30 июня 2023 г. в г. Рязани и р.п. Ухолово состоится День оказания бесплатной юридической помощи.

Организатор мероприятия — Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в рамках реализации проектов «Правовая опора», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации, а также «Социальный юрист (защита социальных прав граждан на территории Рязанской области)», ставший победителем конкурса на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда – оператора президентских грантов на развитие гражданского общества.

В городе Рязани приемы граждан пройдут в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького (ул. Ленина, д. 52) по следующему расписанию:

09:00-11:00

ГБУ РО «Центр государственной оценки»,

члены Рязанского отделения АЮР,

УМВД России по Рязанской области,

ФССП по Рязанской области.

11:00-13:00

Адвокатская палата Рязанской области,

Рязанской областная нотариальная палата,

Управление Росреестра по Рязанской области.

13:00-15:00

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области,

Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Рязанской области,

АНО АРС «Рязанский центр медиации и права».

15:00-17:00

Прокуратуры Рязанской области,

Государственная инспекция труда в Рязанской области,

член Рязанского отделения АЮР Епифанов Дмитрий Юрьевич.

По возникающим вопросам и для предварительной записи можно звонить по телефону 8(915)621-80-09 с 14:00 до 19:00.

Предварительная запись на прием необязательна!

В р.п. Ухолово приемы пройдут в здании Ухоловского районного суда Рязанской области (Рязанская область Ухоловский район, р. п. Ухолово, ул. Революции, д. 17, каб. № 21 (общественная приемная)), тел./факс 8-49154-5-15-62, e-mail: [email protected]

Расписание:

9-00 до 12-45

Васин Юрий Викторович — Председатель Ухоловского районного суда Рязанской области — председатель Ухоловского местного отделения Рязанского регионального отделения АЮР

14-15 до 16-00

Назарова Елена Михайловна — Судья Ухоловского районного суда Рязанской области – член АЮР.

Также напоминаем, что жители региона в любое время могут получить бесплатную консультацию специалиста в области права в интернет-приемной в рамках реализации проекта.

Для этого необходимо направлять письменные обращения, переходя по ссылке.

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