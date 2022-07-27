30 июля в Спасском районе пройдёт фестиваль «Иван-чай – подарок земли родной».

В предстоящую субботу в деревне Зарытки состоится пятый межрегиональный инклюзивный фестиваль для участников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

С 11 до 16 часов на территории проекта «Маленькая страна – территория развития и отдыха»

Музыкальные, хореографические и театральные коллективы и вокалисты Рязанского региона представят концертную программу. Для детей проведут мастер-классы, игры и общий хоровод.

Проект «Маленькая страна – территория развития и отдыха» создан для детей, подростков и молодых людей с ментальной инвалидностью. Мероприятия проводятся в доброжелательной атмосфере и формируют развивающую среду и социально защищённое пространство для местных жителей и для гостей из ближайших сёл и деревень.

Организатор фестиваля – Автономная некоммерческая организация содействия реабилитации и адаптации граждан с нарушением интеллектуального и психофизического развития «Равновесие».