30 июля в народном календаре: почему нельзя играть свадьбы в этот день?

30 июля в народном календаре — маринин день. торжество связано с днём почитания великомученицы марину Антиохийскую. Родилась святая в Антиохии. Отец её был языческим жрецом. В юные годы Марина узнала от кормилицы о христианской вере, прониклась принципами христианского вероучения и приняла крещение в 12 лет. Отец же, узнав об этом, выгнал дочь из дома. Маленькая девочка прожила три года в пещере вместе с другими верующими, спрятавшимися от гонений. Однажды её заметил один из правителей и предложил Марине стать его женой. Но та отказалась: будучи христианкой, она пообещала не отречься от Бога. Тогда мужчина подверг её множеству пыток, и на второй день с неба полился чудесный свет, в котором кружил голубь, держа золотой венок. Свидетели чуда поверили в Бога, а судья испугался явления и приказал казнить мученицу.

Народные приметы 30 июля

30 июля нельзя делать предложение, свататься и играть свадьбы. Все союзы, заключённые в этот день, обречены разбиться.

В этот день нельзя совершать крупные покупки и давать деньги в долг.

Важно наблюдать за природой. Если 30 июля погода жаркая и сухая, то будет зима без осадков.

Девочек, рождённых в этот день, принято называть Маринами. Это имя принесёт счастье.

В этот день на столе должны преобладать рыбные блюда.