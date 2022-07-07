30 июля музей-заповедник Есенина приглашает гостей на свой день рождения.

В 57-ой день рождения заповедника ожидается насыщенная и увлекательная программа, – сообщили в музее-заповеднике Сергея Есенина.

На усадьбе родителей Сергея Есенина артисты музейного этнографического театра «Звонница» представят театрализованные зарисовки.

По традиции в день рождения музея-заповедника состоится возложение цветов к памятнику С.А. Есенину и пройдёт концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница» под руководством А.Н. Ермакова. В исполнении артистов прозвучат всем известные и любимые песни на стихи великого поэта.

В яблоневом саду у дома Лидии Ивановны Кашиной перед гостями предстанут картины из прошлого – чаепитие в летнем саду, беседа за накрытым столом, игра в крокет.

В Земской школе молодые люди в рамках проекта «Пушкинская карта» смогут подписать праздничную открытку «По страницам прошлого», а в доме священника И.Я. Смирнова – поучаствовать в музейной программе «Основы переплётного дела».

В 13 часов на главной сцене состоится торжественное открытие праздника. Для гостей выступят известная российская певица Марина Капуро и группа «Яблоко – 2.0». Артисты представят новый альбом «Тальяночка» на стихи Есенина.

Возрастное ограничение 6+