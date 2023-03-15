Среда, 15 марта, 2023
Татьяна Проводина

3 тысячи участников движения «Рёдан» находятся на контроле рязанской полиции

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В Рязанской области 3 тысячи представителей подросткового движения ЧВК «Рёдан» находятся на контроле правоохранительных органов. Об этом в среду, 15 марта, сообщил начальник регионального управления МВД Владимир Алай.

Речь об этом шла на заседании Рязанской областной думы.

По словам Владимира Алая, полиция контролирует также 1800 представителей движения «Антирёдан».

Начальник УМВД отметил, что в торговых центрах Рязани 4 марта благодаря оперативной работе правоохранителей удалось избежать задержаний подростков.

В Рязанской области заблокировано 360 сайтов этого движения, – добавил Владимир Алай.

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