Воскресенье, 4 сентября, 2022
Татьяна Проводина

3 сентября в Сасовском районе сгорел жилой дом

Фото из группы Сасово online ВКонтакте

В селе Любовниково Сасовского районе произошёл пожар в жилом доме. В пресс-службе МЧС по Рязанской области сообщили, что вызов поступил 3 сентября в 14:42.

Огонь повредил дом на площадь 64 квадратных метра. Открытое горение было ликвидировано в 15:18. На тушении работали 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Погибших и пострадавших при происшествии нет.

Тем временем в социальных сетях жителей региона просят помочь семье погорельцев. Как говорится в публикации в группе Сасово online ВКонтакте, семья из 3 взрослых и 4 детей осталась без жилья и средств к существованию.

Телефон мамы мальчиков 8 (953) 741-37-51 – Снежана.

3 сентября в Сасовском районе сгорел жилой дом
3 сентября в Сасовском районе сгорел жилой дом
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