3 марта в 21:30 на телеканале «Россия» — премьера многосерийной мелодрамы «Круги на воде» (16+) режиссера Максима Демченко. В главных ролях: Александра Хромова, Александр Бухаров, Татьяна Колганова, Сергей Юшкевич, Александр Носик.

Сюжет: Рая (Александра Хромова) вынуждена оставить медицинское училище и устроиться в клининговую компанию, чтобы оплатить операцию отцу Андрею Ветрову (Александр Бухаров). Во время уборки элитных апартаментов она знакомится с их хозяином Павлом Ольховским (Андрей Грызлов). Между ними вспыхивает любовь, но мать Павла, бизнес-леди Инга (Татьяна Колганова), решительно против отношений сына с простой девушкой. Вместе с юристом Виктором Даниловым (Сергей Юшкевич) она разрабатывает план, как разлучить влюбленных. Сможет ли Рая отстоять свою любовь и счастье?

Режиссер Максим Демченко: «Меня привлек сценарий ярким противостоянием добра и зла, которое проявляется с первой серии. Это мой первый подобный проект, где персонажи глубоки, а их поступки не однозначны. Работа с актерами стала важной частью проекта, ведь на площадке собрались мастодонты кино и молодые таланты, чьи усилия помогли создать захватывающую историю. В какой-то момент кажется, что зло невозможно одолеть, но в итоге побеждает любовь, ведь она правит миром!»

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Александра Хромова: «Сначала мне казалось, что сериал будет легкой романтической историей, но, прочитав сценарий, я поняла, что это сложная судьба героини с множеством испытаний. Играть Раису — вызов для меня. Она нежная, добродушная, искренняя, и мне пришлось найти баланс между своей органикой и ее характером. Ее сила — в любви и искренности.»