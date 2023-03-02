3 марта 1861 года в России отменили крепостное право

3 марта 1861 года императором Александром II был подписан манифест об отмене крепостного права в России. Документ предусматривал присвоение гражданского права крестьянам. С этого дня им разрешили свободно вступать в брак, самостоятельно заключать договоры, вести судебные дела, покупать недвижимость и имущество на своё имя.

Подготовка к проведению крестьянской реформы началась ещё при Николае I. Но тогда помещики активно противоборствовали упразднению крепостного права. Вступивший на российский престол Александр II в 1855 году поручил провести работу над крестьянским вопросом крупным помещикам-крепостникам. Именно это, как свидетельствуют историки, повлияло на успешную реализацию крестьянской реформы.

В 1857 году для подготовки крестьянской реформы был учрежден Секретный комитет. В сентябре 1860 года проект реформы был обсудили парламентарии. Затем его передали в высшие государственные органы. В середине февраля 1861 года «Положение об освобождении крестьян» было рассмотрено и одобрено Госсоветом.

Манифест об отмене крепостного права неоднозначно был принят всеми слоями российского общества. И хотя крестьянству юридически даровали свободу, земля продолжала оставаться собственностью помещиков. За отведённые наделы крестьяне переходили в положение «обязанных» — несли в пользу помещиков повинности, которые практически не отличались от прежних, крепостных. Чтобы действительно получить свободу, крестьяне должны были «выкупить» себя вместе с семьей, однако выкупная стоимость земли превышала рыночную более чем в 2 раза. Также происходило и перераспределение земель, когда помещики при помощи «отрезков» (20% земель, не подлежащих выкупу) забирали у крестьянства необходимые им земли и вынуждали крестьян арендовать эти участки на выгодных помещикам условиях.

Главным образом недовольны крепостной реформой оказались сами крестьяне. По всей стране прокатились бунты, для подавления нескольких из них даже пришлось задействовать войска правительства.

Несмотря на это, крестьянская реформа 1861 года имела важное историческое значение и дала старт другим важнейшим преобразованиям, направленным на создание в России гражданского общества.