3-й этап рыбатлона пройдет 23 июля в Рязани у стадиона ЦСК

В субботу, 23 июля, в Рязани на Рюминском пруду пройдет 3-й этап рыбатлона-2022. Регистрация участников идет на главной странице сайта rybatlon.ru. К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-беговых способностей.

Бег 23 июля пройдет не по пересеченной местности, как обычно, а прямо по беговой дорожке стадиона ЦСК. Каждому участнику с поплавочной телескопической удочкой необходимо пробежать три раза по два стадионных круга (а это примерно три раза всего по одному километру), дважды останавливаясь на рыбнище, поймать две любые рыбы.

Вся наживка (червь и опарыш) предоставляется организаторами.

Призов от партнеров вновь ожидается очень много – от эхолота и автохолодильника до наборов профессионального инструмента и сертификатов на пиццу и рыбную ловлю! Для девушек и детей до 12 лет пройдут отдельные награждения. На регистрации на месте 23 июля каждый участник получит по 0,5 л питьевой артезианской воды «Утренняя звезда».

Все вопросы по поводу предстоящих эксклюзивных соревнований можно прояснить в группе Рыбатлона «В контакте» — https://vk.com/rybatlon

Генеральный партнёр – магазин «ОХОТАКТИВ» в «Барсе» на Московском шоссе

Главный партнер – питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА».

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – магазин «ГАЛАМАРТ», Торговая Марка «AZOR FISHING», Торговая Марка «ЕРМАК», пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», рыболовный магазин «ЦАРСКАЯ РЫБАЛКА, магазин «ТВОЙ СКУТЕР», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», компания «ПРАКТИК», компания «ПРАКТИК АКТИВ», компания «OS FISHING 62», трофейный водоем БОЯРИНЦЕВО.

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, портал «PRO-ГОРОД РЯЗАНЬ», интернет-портал «РЫБКОМ», телеканал «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», журнал «ТЕЛЕСЕМЬ», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Благодарим руководство стадиона ЦСК за помощь в организации соревнований.