Воскресенье, 28 июля, 2024

3 из 4 рязанцев считают, что за изменой должен следовать развод

Автор: 7info 2

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Фото: freepik.com/

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие граждане из Рязани.

В неверности признался каждый девятый рязанец, имеющий опыт семейных отношений. Согласно опросу, мужчины чаще женщин допускают связи на стороне: 13 и 9% соответственно.

Основной причиной, которой люди объясняют свои измены, являются семейные проблемы — 18%. На втором месте — жажда новых впечатлений — 11%. По 9% респондентов признались, что причиной стала влюблённость или физиология. Причем мужчины чаще объясняют свою неверность жаждой новизны и физиологией, а женщины винят в ситуации семейные кризисы и признаются, что таким образом мстят мужьям.

Горожане довольно категоричны в отношении изменщиков. 76% заявили, что преданной стороне следует разрывать отношения: 39% однозначно уверены в этом, еще 37% — скорее уверены. Мужчины более категоричны, несмотря на то что в большей степени склонны к адюльтерам: они чаще считают, что за изменой должен следовать развод.

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