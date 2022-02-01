В четверг, 3 февраля, в Рязани будут отключать электроэнергию на четырёх улицах, сообщили в мэрии.

Причина – ремонт на воздушной линии. К нему сотрудники МУП «РГРЭС» приступят в 10 утра.

До 16.00 электричества не будет по следующим адресам:

улица Дачная, дома с 27 по 61,

улица Луковская, дома с 41 по 49, дом 51, дом с 53 по 59, дом 61/27, дом 62/25,

улица Луговая, дом 1а, дом 1б, дом 1г, дом 1е, дом 1ж, дом 11/1, дом с 5 по 11, дом 13/31, дом с 14 по 54,