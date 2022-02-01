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Вторник, 1 февраля, 2022

3 февраля в Рязани будут отключать электроэнергию на четырёх улицах

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3 февраля в Рязани будут отключать электроэнергию на четырёх улицах

7info7
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В четверг, 3 февраля, в Рязани будут отключать электроэнергию на четырёх улицах, сообщили в мэрии.

Причина – ремонт на воздушной линии. К нему сотрудники МУП «РГРЭС» приступят в 10 утра.

До 16.00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Дачная, дома с 27 по 61,
  • улица Луковская, дома с 41 по 49, дом 51, дом с 53 по 59, дом 61/27, дом 62/25,
  • улица Луговая, дом 1а, дом 1б, дом 1г, дом 1е, дом 1ж, дом 11/1, дом с 5 по 11, дом 13/31, дом с 14 по 54,
  • улица 2-й Дачный переулок, дом 2, дом 4, дом с 6 по 10, дом 12, дом 13, дом 14/2, дом 16/1, дом 18.

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