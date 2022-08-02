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3 августа в Рязани произойдёт массовое отключение холодной воды

Water фото создан(а) wirestock - ru.freepik.com

В среду, 3 августа, в Рязани без холодной воды останется сразу несколько улиц. Причина – ремонт на водопроводе, сообщает горадминистрация.

Массовое отключение холодной воды произойдёт утром, около 9.00. До 17.00 без водоснабжения останутся следующие адреса:

  • улица Гражданская, дома с 1 по 27, дома с 2а по 22, дома с 31/11 по 47, дома с 26 по 30,
  • улица 8-е Марта, дома с 1 по 23, дома с 2 по 34,
  • улица Попова, дома 6/1, дома 8/10, дома 10/9, дома 12,
  • площадь  Попова, дом 6/6,
  • улица Радиозаводская, дом 1, дом 1 корп. 1, дома с 1 корп. 2 по 9,
  • улица Совхозная, дома с 3 по 17, дома с 6 по 20,
  • улица Электрозаводская, дома с 3 по 37, дома с 2 по 40,
  • улица Лермонтова, дом 3, дом 5/1,
  • улица 1-й Совхозный проезд, дома с 2/4 по 4, дома с 7/7 по 15,
  • улица 1-й проезд Новой, дома с 2 по 18, дома с 1 по 17,
  • улица 2-й проезд Новой, дома с 1 по 19, дома с 2 по 20,
  • улица 3-й проезд Новой, дома с 2/19 по 16/6, дома с 1/17 по 15,
  • улица 4-й проезд Новой, дома с 1/21 по 15/8, дома с 2/23 по 14,
  • улица 1-й Гражданский переулок, дома 4, улица Макаренко, дома с 2/15 по 16;
  • улица Советской Армии, дом 18 (ГДП №2), дом 18, дом 20, дом 22, дом 24, дом 26, дом 28/7 (СШОР «Юпитер»), дом 28/7.
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