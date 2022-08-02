3 августа в Рязани произойдёт массовое отключение холодной воды

В среду, 3 августа, в Рязани без холодной воды останется сразу несколько улиц. Причина – ремонт на водопроводе, сообщает горадминистрация.

Массовое отключение холодной воды произойдёт утром, около 9.00. До 17.00 без водоснабжения останутся следующие адреса:

улица Гражданская, дома с 1 по 27, дома с 2а по 22, дома с 31/11 по 47, дома с 26 по 30,

улица 8-е Марта, дома с 1 по 23, дома с 2 по 34,

улица Попова, дома 6/1, дома 8/10, дома 10/9, дома 12,

площадь Попова, дом 6/6,

улица Радиозаводская, дом 1, дом 1 корп. 1, дома с 1 корп. 2 по 9,

улица Совхозная, дома с 3 по 17, дома с 6 по 20,

улица Электрозаводская, дома с 3 по 37, дома с 2 по 40,

улица Лермонтова, дом 3, дом 5/1,

улица 1-й Совхозный проезд, дома с 2/4 по 4, дома с 7/7 по 15,

улица 1-й проезд Новой, дома с 2 по 18, дома с 1 по 17,

улица 2-й проезд Новой, дома с 1 по 19, дома с 2 по 20,

улица 3-й проезд Новой, дома с 2/19 по 16/6, дома с 1/17 по 15,

улица 4-й проезд Новой, дома с 1/21 по 15/8, дома с 2/23 по 14,

улица 1-й Гражданский переулок, дома 4, улица Макаренко, дома с 2/15 по 16;