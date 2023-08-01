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3 августа молчи! Почему в день Онуфрия Молчаливого по народной традиции не разговаривают?

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В народном календаре 3 августа — День Онуфрия Молчаливого. Православная церковь в этот день вспоминает преподобного Онуфрия Печерского, монаха Киево-Печерской лавры. Он жил в Ближних пещерах, где сейчас находятся его нетленные мощи. Никаких сведений о его жизни не сохранилось. Но известно одно преподобный строго соблюдал молчаливый затвор, как и многие другие Киево-Печерские монахи, например, Феодор Молчальник.

Народные приметы 3 августа

3 августа не болтайте на работе. Лучше трудиться усердно и молча. Даже напевать себе под нос нельзя. Если пренебречь этим предупреждением, то можно навлечь на себя проблемы.

Единственное, для чего необходимо открывать рот — для молитвы. Проведите тот день в трудах и обращении к Богу и весь оставшийся год сложится для вас наилучшим образом.

3 августа нужно соблюдать умеренность  в еде. Алкоголь под полным запретом.

Наблюдаем за природой. Всё, что происходит вокруг, указывает на дальнейшее течение жизни.

Если на улице тепло, но в воздухе пахнет влагой — скоро пойдут грибы.

Символом этого дня считается подсолнух. Поэтому если  3 августа в вашем окружении появился новорождённый, то лучшим подарком для него будет любой оберег в виде этого цветка.

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