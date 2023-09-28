29 сентября — Птичье голошение. Что сулит в этот день удачу по народным приметам?

День 29 сентября в народном календаре имеет название Птичье голошение. Также этот день называют Людмилиным или Ефимией Прехвальной в честь христианских святых, которых вспоминают в эту дату.

Праздник Птичьего голошения покровительствует странникам и перелётным птицам. Издавна существовало много поверий и обрядов, которые помогали предсказывать и изменять судьбу.

Что нельзя и что нужно делать 29 сентября? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты Птичьего голошения

Сегодня принято выходить в поле и следить за птицами. Это своеобразный акт прощания с пернатыми, которые отправляются 29 сентября на юг.

Большой удачей считалось сегодня найти в траве птицу. Если это случилось, то в ближайший год вас обойдут стороной беды и неудачи.

29 сентября гадают на птичьих косточках. Как правило, они оставались после заготовки гусиного мяса. Если кости тёмные и тонкие, зима будет тёплой. Толстые кости предвещали морозы и снег.

На Птичье голошение необходимо подать на стол мясо домашней птицы. Первый кусок традиционно отдавали главе семейства, чтобы в доме царил мир и спокойствие.

Сегодня запрещается смотреться долго в зеркало. Можно навлечь на себя сильную болезнь.

Не стоит ходить на рыбалку. Наши предки верили, что 29 сентября на водоёмах устраивают гулянья злые духи. Они могут заманить рыбака в тёмное царство, из которого уже не выбраться.

29 сентября — неблагоприятный день для переезда.

Народные приметы 29 сентября

Если выдался тёплый день, значит, октябрь будет холодным и дождливым;

Птицы поспешно готовятся к отлёту — быть сильным холодам;

Если солнце светит ярче обычного, это плохой знак. Грядёт затяжное ненастье;

Листья пожелтели и быстро опали? Скоро выпадет первый снег;

Звёзды утром мерцают к перемене погоды