29 марта в Рязанской области ожидается +12 °С и ветер до 17 м/с

29 марта в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Прогноз синоптиков опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

В ночное время суток осадков не предвидится. Днем возможен небольшой, иногда умеренный дождь. Ветер будет дуть с восточной и юго-восточной стороны со скоростью от 6 до 11 м/с, а в некоторых местах днем могут быть порывы до 12-17 м/с.

Температура воздуха в Рязанской области ночью составит от +2 до +7 °С, а днем столбик термометра поднимется до +7…+12 °С.