Вторник, 28 марта, 2023
7info

29 марта в Рязанской области ожидается +12 °С и ветер до 17 м/с

На главнуюНовости Рязани

29 марта в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Прогноз синоптиков опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

В ночное время суток осадков не предвидится. Днем возможен небольшой, иногда умеренный дождь. Ветер будет дуть с восточной и юго-восточной стороны со скоростью от 6 до 11 м/с, а в некоторых местах днем могут быть порывы до 12-17 м/с.

Температура воздуха в Рязанской области ночью составит от +2 до +7 °С, а днем столбик термометра поднимется до +7…+12 °С.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации