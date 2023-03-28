Вторник, 28 марта, 2023
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29 марта любовные дела под запретом: народные приметы дня Саввы

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29 марта православные христиане вспоминают мученика Савина Ермольского. Мученик Савин был правителем египетского города Гермополя. Во время гонений на христиан при императоре Диоклитиане он вместе со своими единомышленниками скрылся в отдалённой деревне. Но его местопребывание раскрыл за две золотые монеты один неблагодарный нищий, которому святой постоянно помогал деньгами и кормил. Вместе с шестью другими христианами Савин был схвачен, и после истязаний их всех утопили в Ниле.

В народном календаре 29 марта — Саввин день. Для этой даты существует ряд запретов, соблюдая которые, можно привлечь в жизнь радость и удачу. Ещё этот день часто называли Тележным, из-за традиции готовить телеги к лету.

Что нельзя и можно делать? К каким приметам стоит прислушаться?

29 марта – традиции и запреты

Наши предки верили: если сделать 29 марта предложение руки и средства возлюбленной, брак распадётся. Та, что согласится выйти замуж на Савву, всю жизнь будет несчастной и одинокой.

Если вдруг к 29 марта сохранялся снежный покров, на санях старались не кататься. Их нужно убрать и приготовить телеги в весенне-летнему сезону.

Считается, что если пересадить сегодня комнатные растения, они завянут. Из-за этого старались не заниматься садово-огородными делами — они приведут к гибели урожая.

Народные приметы 29 марта

  • Если в Саввин день тепло, то весна будет тёплой и солнечной;
  • Снежная погода сулит неурожайное лето;
  • Заморозки — к дождливому лету;
  • Снег быстро тает, и повсюду ручьи? Летом жди много дождей;
  • Зайцы шёрстку не сменили, значит, зима весну сменять пока не собирается;
  • Лёд на реках тонет, но не трогается — к неурожаю

Именины 29 марта отмечают Роман, Денис, Иван, Павел, Юлиан, Емельян, Трофим, Александр.

Рождённые 29 марта отличаются вниманием к деталям, скрупулёзным отношением к любому делу. Они любят порядок и не упускают мелочи, могут быть предсказуемыми, при этом крайне эффективны в делах и добиваются своего быстрее остальных.

Сон, который приснился в ночь на 29 марта, может быть вещим, но только для девушек и женщин. Особенно стоит обратить внимание на тот запомнившийся сон, который был ярким и красочным. Мужчины же в эту ночь видят пустые, ничего не значащие сны

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