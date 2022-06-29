29 июня на многих улицах Рязани отключат холодную воду

«Водоканал города Рязани» предупреждает, что 29 июня в связи с ремонтными работами будет отключена холодная вода с 9 до 17 часов по многим адресам в Рязани. Под отключение попадут жилые дома, частный сектор, организации, в том числе детские сады, школы и котельные.

По некоторым адресам подача холодной воды будет снижена. Полный список адресов, попавших под отключение, опубликован на сайте Водоканала.

Техническую воду будут подвозить с 10 до 17 часов по адресам: ул. Березовая д.1 и Черновицкая д.34 к2