29 июля в Рязанской области ожидаются дождь, грозы и местами град.

В пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью пройдёт дождь, местами сильный, прогремят грозы. В отдельных районах региона возможен град. Об этом сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.

Днём дождь будет кратковременным и пройдёт местами. Скорость западного, северо-западного ветра – 5-10 м/с. При грозе порывы могут достигать 12-17, а местами 20 м/с.

Ночная температура по области составит от 13 до 18 градусов, дневная – от 22 до 27 градусов.