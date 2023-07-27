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29 июля в народном календаре: купаться в этот день нельзя, а ходить в лес — можно

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29 июля в народном календаре — Финогеев день. Православная церковь в этот день православная церковь вспоминает о священномученике Афиногене и десяти его учениках. Их казнили в 311 году за отказ принять языческую веру. Согласно писанию, перед своей гибелью Афиноген услышал голос Христа, который обещал встретить мучеников в раю.

В народной традиции для этого дня существует множество необычных примет, запретов. Какие традиции 29 июля преследовали наши предки?

29 июля нельзя просить повышения заработной платы или думать о более высокой должности. в итоге можно потерять всё, что есть в настоящем.

Нельзя проводить дома генеральную уборку. Лучше спокойно работать на своём месте и гнать прочь дурные мысли.

29 июля нельзя ходить в баню, бассейн или купаться в открытых водоёмах. Максимальный контакт с водой в этот день — утренний и вечерний душ.

В этот день нельзя кричать. Можно отпугнуть от себя удачу.Женщинам можно идти в лес и собирать грибы. А мужчинам в этот день в лес ходить нельзя.

Если 29 июля будет солнечная погода — это хороший знак.

Дождь в этот день — к потерям и голодному году.

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