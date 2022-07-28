29 июля на многих улицах Рязани не будет света.

МУП «РГРЭС» будет проводить работы на воздушной линии с 9:30 до 15 часов. Об этом говорится на сайте рязанской мэрии.

Электричество отключат по следующим адресам:

ул. Ленинского Комсомола, д. с 98 по 130 (чётная сторона), д. 89, д. с 105 по 125 (нечётная сторона),

ул. Островского, д. 72,

ул. 12-ая Линия, д. с 41 по 57 (нечётная сторона), д. с 50 по 68 (чётная сторона),

ул. 11-ая Линия, д. 45, д. 51, д. 54,

ул. 10-ая Линия, д. 22, д. 24, д. с 28 по 50 (чётная сторона), д. 17, д. 19, д. 25, д. 27,

ул. Осипенко, д. 33, д. 35, д. с 37 по 42, д. 44, д. 46,

ул. переулок Осипенко, д. с 1 по 13, д. с 15 по 21, д. 24, д. 26, д. 32,

ул. переулок 9-й Линии, д. с 2 по 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 18,

ул. Дорожный переулок, д. с 1 по 3,

ул. Прудный переулок, д. с 1 по 6, д. 8, д. 10,

ул. Новопавловская, д. 3, д. 5, д. 7,

ул. 8-ая Линия, д. 3,

ул. 9-я Линия, д. с 4 по 10 (чётная сторона), д. 3, д. 3а, д. 5, д. 7, д. 11, д. 15, д. 17, д. 19,

ул. Шевченко, д. 95.