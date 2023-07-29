29 человек госпитализированы после посещения рабочей столовой в Красногорске

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обращением в медицинское учреждение с признаками отравления работников предприятия в Красногорском городском округе. Об этом сообщил телеграм-канал ведомства.

По предварительным данным, вечером 28 июля с признаками отравления в медицинское учреждение госпитализированы 29 работников предприятия, расположенного в городском округе Красногорск.

Все обратившиеся за медицинской помощью почувствовали недомогание после приёма пищи в рабочей столовой.

В ходе проверки, проведение которой поручено Красногорской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию питания.

По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Красногорский городской прокурор Сергей Молочков работает на месте происшествия.