28 лет успеха: ГК «Автоимпорт» отмечает день рождения

15 апреля 2025 года Группа компаний «Автоимпорт» празднует свое 28-летие. За эти годы компания прошла путь от небольшого бизнеса по импорту автомобилей и запчастей до одного из лидеров автомобильного рынка в Центральной России. Сегодня «Автоимпорт» — это не просто компания, это целая экосистема, объединяющая автолюбителей, профессионалов и партнеров.

Как все начиналось

История ГК «Автоимпорт» берет свое начало в 1991 году, когда основатель компании, вдохновленный идеей сделать автомобили доступнее для россиян, начал заниматься импортом машин и запчастей. Однако официальной точкой отсчета для компании стал 1997 год, когда был принят первый заказ на автозапчасти из-за рубежа. Именно тогда и появился бренд «Автоимпорт», который сегодня ассоциируется с надежностью, качеством и инновациями.

Масштаб и достижения

За 28 лет «Автоимпорт» превратился в большую группу компаний, которая охватывает 4 региона: Рязань, Тулу, Липецк и Тамбов. В активе компании — более 50 автосалонов новых автомобилей, 12 точек продаж автомобилей с пробегом, 40 сервисных центров, сеть магазинов автозапчастей, а также прокат автомобилей и круглосуточный сервис эвакуации.

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Компания сотрудничает более чем с 45 мировыми и отечественными брендами, предоставляя клиентам широкий выбор автомобилей и услуг. Кроме того, «Автоимпорт» гордится своей автошколой, которая заслуженно считается лучшей в регионе. За годы работы тысячи учеников получили права и стали уверенными водителями благодаря профессионализму инструкторов и современному подходу к обучению.

Люди — главная ценность

Сегодня в ГК «Автоимпорт» работает более 2000 человек. Это не просто сотрудники, а настоящая команда единомышленников, которые ежедневно делают все возможное, чтобы клиенты компании оставались довольны. Каждый из них вносит свой вклад в успех компании, будь то менеджер по продажам, механик в сервисном центре или инструктор автошколы.

Руководство компании всегда подчеркивает, что именно люди — главная ценность «Автоимпорта». Забота о сотрудниках, создание комфортных условий труда и возможностей для профессионального роста — это те принципы, которые лежат в основе корпоративной культуры.

Стержнем корпоративной культуры является ежегодная спартакиада, которую «Автоимпорт» проводит уже 12 лет подряд. Это не просто спортивное мероприятие, а настоящий праздник командного духа, здорового образа жизни и корпоративного единства. Сотрудники из всех регионов присутствия компании соревнуются в различных дисциплинах, поддерживают друг друга и укрепляют командный дух.

Особенно приятно, что лучшие спортсмены и самые активные болельщики получают заслуженные награды. Победителей ждет не только признание коллег, но и поощрительная корпоративная поездка, которая стала доброй традицией компании. Это не только способ поблагодарить сотрудников за их усилия, но и возможность подарить им яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Такие инициативы делают «Автоимпорт» не просто местом работы, а настоящей семьей, где ценят каждого сотрудника и создают атмосферу, в которой хочется расти и развиваться.

Взгляд в будущее

28 лет — это не только повод оглянуться назад, но и время строить планы на будущее. ГК «Автоимпорт» продолжает развиваться, внедрять новые технологии и расширять спектр услуг. Компания стремится быть не просто продавцом автомобилей, а надежным партнером для своих клиентов на всех этапах владения автомобилем — от покупки до обслуживания.

В ближайших планах — открытие новых автосалонов, развитие онлайн-сервисов и укрепление позиций на рынке автомобилей с пробегом.

«Уже 28 лет мы дарим людям свободу передвижения, а заботу об автомобиле берем на себя», — поделились в пресс-службе ГК «Автоимпорт».

Поздравляем с днем рождения!

28 лет — это возраст зрелости, опыта и уверенности в своих силах. ГК «Автоимпорт» доказала, что успех возможен, если идти вперед, не бояться перемен и всегда ставить интересы клиентов на первое место.

Поздравляем компанию, ее сотрудников, партнеров и клиентов с этим знаменательным днем! Пусть впереди будет еще больше достижений, новых горизонтов и счастливых клиентов. С днем рождения, «Автоимпорт»!