28 июня в Рязани ожидается масштабное отключение холодной воды

28 июня в Рязани будут отключать холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Причина – ремонт на водопроводе. Его проведут сотрудники МП «Водоканал города Рязани». Отключение продлится с 09.00 до 15.00 по следующим адресам:

1-й Коломенский проезд, дома с 1/35 по 9 (частный сектор) – нечетная сторона, дома с 2/37 по 14(частный сектор) – четная сторона,

улица 2-й Коломенский проезд, дома с 1/41 по 9/5(частный сектор) – нечетная сторона, дома с 2/43 по 14(частный сектор) – четная сторона,

улица 3-й Коломенский проезд, дома с 1/47 по 15 (частный сектор) – нечетная сторона, дома с 4 по 12(частный сектор) – четная сторона,

улица 4-й Коломенский проезд, дома с 1/53 по 7/18(частный сектор) – нечетная сторона, дома с 2/55 по 6(частный сектор) – четная сторона,

улица 5-й Коломенский проезд, дома с 1/59 по 11(частный сектор) — нечетная сторона, дома с 2/61 по 14(частный сектор) – четная сторона,

улица 6-й Коломенский проезд, дома с 1/65 по 9/23 (частный сектор) – нечетная сторона,

улица Ветеринарная, дома с 3 по 13/10 (частный сектор) – нечетная сторона, дома с 4 по 28 (частный сектор) – четная сторона, дома 17,